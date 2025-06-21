Как сообщает корреспондент РИА Новости, вблизи здания посольства Латвии в российской столице были размещены информационные стенды под названием «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма».
Так, экспозиция представляет исторический анализ развития нацистских и неонацистских движений в Прибалтийском регионе, охватывая как события прошлого столетия, так и их современные проявления.
Уточняется, что информационные стенды установлены в столичном Большом Харитоньевском переулке, точнее — возле дома № 9, который находится на углу с улицей Чаплыгина.
19 июня российское посольство в Иране сообщило, что подавляющее число граждан РФ, изъявивших желание выехать из страны из-за ирано-израильского конфликта, уже завершили процесс эвакуации. Напомним, что в ночь на 13 июня израильская армия начала операцию «Восстающий лев», нацеленную на уничтожение объектов иранской ядерной программы.