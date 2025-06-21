Стенды о неонацизме в Прибалтике установили около посольства Латвии в Москве

19 июня российское посольство в Иране сообщило, что подавляющее число граждан РФ, изъявивших желание выехать из страны из-за ирано-израильского конфликта, уже завершили процесс эвакуации. Напомним, что в ночь на 13 июня израильская армия начала операцию «Восстающий лев», нацеленную на уничтожение объектов иранской ядерной программы.