Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США направили к иранской границе два военно-транспортных самолета

Два американских самолета C-5M Super Galaxy замечены недалеко от иранской границы.

Источник: Комсомольская правда

Два военно-транспортных самолета США замечены у границ Ирана. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет РИА Новости.

Речь идет о самолетах Lockheed C-5M Super Galaxy, которые используются для перевозки тяжелой военной техники, в том числе вертолетов и бронированных машин.

Сообщается, что один такой самолет был зафиксирован в Саудовской Аравии, южнее города Аль-Хардж. Второй американский военно-транспортный борт вылетел в американской базы Рамштайн в Германии и был замечен в воздушном пространстве над Кувейтом недалеко от населенного пункта Аль-Вафра.

Ранее западные аналитики высказывали предположение, что США тайно готовят атаку на Иран, в частности, могут тайно передать Израилю супербомбу для удара по ядерному центру.

Тем временем в США уже назвали генерала, который возглавит атаку на Иран.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон считает использование американских сухопутных войск в Иране наименее предпочтительным вариантом участия США в ирано-израильском конфликте, назвав это «крайним вариантом».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше