США направили к иранской границе два военно-транспортных самолета

Сообщается, что один такой самолет был зафиксирован в Саудовской Аравии, южнее города Аль-Хардж. Второй американский военно-транспортный борт вылетел в американской базы Рамштайн в Германии и был замечен в воздушном пространстве над Кувейтом недалеко от населенного пункта Аль-Вафра.