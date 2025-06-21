США направили к иранской границе два военно-транспортных самолета

Два военно-транспортных самолета США замечены у границ Ирана. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет РИА Новости.
Речь идет о самолетах Lockheed C-5M Super Galaxy, которые используются для перевозки тяжелой военной техники, в том числе вертолетов и бронированных машин.
Сообщается, что один такой самолет был зафиксирован в Саудовской Аравии, южнее города Аль-Хардж. Второй американский военно-транспортный борт вылетел в американской базы Рамштайн в Германии и был замечен в воздушном пространстве над Кувейтом недалеко от населенного пункта Аль-Вафра.
Ранее западные аналитики высказывали предположение, что США тайно готовят атаку на Иран, в частности, могут тайно передать Израилю супербомбу для удара по ядерному центру.
Тем временем в США уже назвали генерала, который возглавит атаку на Иран.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон считает использование американских сухопутных войск в Иране наименее предпочтительным вариантом участия США в ирано-израильском конфликте, назвав это «крайним вариантом».