США отправили свои крупнейшие военные самолеты к границе с Ираном

США направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта вблизи Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса Flightradar24.
Первый самолет (борт RCH2097) вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 мск. Впоследствии он был зафиксирован южнее саудовского города Аль-Хардж. Спустя шесть часов (около 09:45 мск 20 июня) борт отправился обратно в Италию. Самолет приземлился в Авиано в 15:15 мск.
Второй самолет (борт 85−0003, позывной RCH1880) вылетел с базы Рамштайн (Германия) 20 июня в 08:26 мск. Его зафиксировали в воздушном пространстве Кувейта в 14:51 мск. Борт находился вблизи населенного пункта Аль-Вафра, у границы с Саудовской Аравией. Пункт назначения указан не был.
C-5M Super Galaxy — крупнейший военно-транспортный самолет ВВС США, предназначенный для перевозки тяжелой техники, включая бронетехнику и вертолеты.
Во вторник представитель Пентагона сообщил о переброске авианосной ударной группы во главе с USS Nimitz в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского контингента. Издание Aviationist сообщило о переброске восьми истребителей F-22 Raptor с британской базы на иорданскую базу на фоне наращивания Вашингтоном сил в регионе.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив Тегеран в создании тайной военно-ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция направлена на «предотвращение угрозы существованию государства». В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая начальника Генштаба и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Удары наносились по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также армейским позициям на северо-западе страны.
Иран отрицает военную направленность своей ядерной программы. МАГАТЭ также не располагало конкретными доказательствами создания Тегераном ядерного оружия. Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание — 3», атакуя цели в Израиле. Стороны обмениваются ударами по несколько раз в день. Растет число попаданий в жилые районы и жертв среди мирного населения.
Иран сообщает о сотнях погибших и тысячах раненых мирных жителях из-за израильских ударов. В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения. Россия осудила атаки ЦАХАЛ как категорически неприемлемые. СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.
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