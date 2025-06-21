В МИД России прокомментировали сообщения о гражданстве США у Захаровой

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали сообщения о наличии у официального представителя ведомства Марии Захаровой американского гражданства.
В пресс-службе МИД заявили, что иноагенты выпустили лживый ролик про дипломата и делают это уже не первый год.
— Было вброшено много фейков, в том числе про якобы имеющееся у Захаровой гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно — полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Мария Захарова не располагает информацией о предложении предоставить американскому бизнесмену Илону Маску политическое убежище в РФ. Соответствующее заявление она сделала 20 июня в рамках беседы с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума.
Она призвала репортеров задавать вопросы на эту тему «к тем, кто все это вбросил и раскручивает».