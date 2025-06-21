В МИД России прокомментировали сообщения о гражданстве США у Захаровой

— Было вброшено много фейков, в том числе про якобы имеющееся у Захаровой гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно — полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел, — сказано в Telegram-канале ведомства.