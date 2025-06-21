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В кабмин направили проект о бесплатном проезде для студентов

В России собираются предоставить всем студентам право бесплатного проезда в общественном транспорте. Соответствующий проект закона депутаты Госдумы направили на заключение в кабмин.

Авторы инициативы предлагают установить единые льготы для студентов по всей стране.

В России собираются предоставить всем студентам право бесплатного проезда в общественном транспорте. Соответствующий проект закона депутаты Госдумы направили на заключение в кабмин.

«Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов», — на текст пояснительной записке к законопроекту ссылается РИА Новости. Авторами выступают лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Нововведение относится только к обучающимся очной формы. Решение обосновали тем, что на данный момент лишь малая часть регионов предоставляет студентам льготы на проезд. Условия везде разные, а мера должна быть едина для каждого субъекта РФ.

Об инициативе впервые заговорили еще в 2023 году. На обсуждение в ГД версию закона выносили летом 2024-го, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее на федеральном уровне уже поднимался вопрос о расширении транспортных льгот. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял о проработке бесплатного проезда для многодетных семей в детские лагеря. Также обсуждались инициативы по упрощению доступа к социальным льготам и созданию равных условий для различных категорий граждан.

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