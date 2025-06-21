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Вучич допустил, что США готовятся нанести удар по Ирану

Президент Сербии указал на признаки того, что США готовятся напасть на Иран.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александар Вучич указал на ряд признаков, которые, по его мнению, говорят о том, что Соединенные Штаты ведут подготовку к атаке на Иран.

«Третий американский авианосец со всем контингентом направляется не просто в Индийский океан, а значительно ближе — к самому Ирану, к Персидскому заливу и Ормузскому проливу. Поэтому я думаю, что американцы готовятся к нападению, но надеюсь, что до этого не дойдет». — сказал Вучич в эфире телеканала TV Prva.

Сербский лидер выразил надежду, что действия Вашингтона представляют собой всего лишь «высший уровень угрозы и давления» и заявил о необходимости найти дипломатическое решение конфликта.

Тем временем два американских военно-транспортных самолета C-5M Super Galaxy замечены недалеко от иранской границы. Эти самолеты способны нести крупную военную технику, включая вертолеты и бронемашины.

Ранее западные аналитики высказывали предположение, что США тайно готовят атаку на Иран, в частности, могут тайно передать Израилю супербомбу для удара по ядерному центру.