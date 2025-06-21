Вучич допустил, что США готовятся нанести удар по Ирану

Президент Сербии Александар Вучич указал на ряд признаков, которые, по его мнению, говорят о том, что Соединенные Штаты ведут подготовку к атаке на Иран.
«Третий американский авианосец со всем контингентом направляется не просто в Индийский океан, а значительно ближе — к самому Ирану, к Персидскому заливу и Ормузскому проливу. Поэтому я думаю, что американцы готовятся к нападению, но надеюсь, что до этого не дойдет». — сказал Вучич в эфире телеканала TV Prva.
Сербский лидер выразил надежду, что действия Вашингтона представляют собой всего лишь «высший уровень угрозы и давления» и заявил о необходимости найти дипломатическое решение конфликта.
Тем временем два американских военно-транспортных самолета C-5M Super Galaxy замечены недалеко от иранской границы. Эти самолеты способны нести крупную военную технику, включая вертолеты и бронемашины.
Ранее западные аналитики высказывали предположение, что США тайно готовят атаку на Иран, в частности, могут тайно передать Израилю супербомбу для удара по ядерному центру.