Вучич допустил, что США готовятся нанести удар по Ирану

«Третий американский авианосец со всем контингентом направляется не просто в Индийский океан, а значительно ближе — к самому Ирану, к Персидскому заливу и Ормузскому проливу. Поэтому я думаю, что американцы готовятся к нападению, но надеюсь, что до этого не дойдет». — сказал Вучич в эфире телеканала TV Prva.