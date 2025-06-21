Юрист напомнил об ответственности за сокрытие найденных вещей

Юрист напомнил, что Конституционный суд еще в 2023 году указал, что если нашедший ценную вещь гражданин скрывает ее или признаки, по которым можно определить ее настоящего владельца, то КС расценивает подобное поведение как возникший умысел на хищение, который может перерасти в преступление. В качестве примера Хаминский привел случаи, когда лица, нашедшие чужой телефон, вытаскивают сим-карту и снимают с устройства чехол.