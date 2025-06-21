В России введут электронные удостоверения пенсионеров: подтвердить льготы можно будет QR-кодом

Российские пенсионеры с 1 октября 2025 года смогут получить электронные удостоверения с QR-кодом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова. В электронных документах будут содержаться все данные, которые сейчас внесены в пластиковую версию пенсионного удостоверения.