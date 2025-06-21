В России введут электронные удостоверения пенсионеров: подтвердить льготы можно будет QR-кодом

Российские пенсионеры с 1 октября 2025 года смогут получить электронные удостоверения с QR-кодом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова. В электронных документах будут содержаться все данные, которые сейчас внесены в пластиковую версию пенсионного удостоверения.
«То есть пенсионер при помощи мобильного приложения “Госуслуги” сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставляет льготу», — сказал Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выразив уверенность в необходимости ухода от бумажных удостоверений.
При этом министр подчеркнул, что пенсионеры смогут выбирать, какую версию документа они предпочитают использовать.
Ранее сообщалось, что в РФ проиндексируют пенсии для работающих и военных пенсионеров.
Также сообщалось, что россияне будут получать статус предпенсионера автоматически, для этого не нужно писать заявление.