Байден работает над неизвестным проектом в Вашингтоне

Как сообщает издание, в соответствии с действующими правилами для экс-президентов, Байден имеет право бесплатно пользоваться офисом в Вашингтоне до июля текущего года. Он посвящает это время работе над мемуарами, а также разработкой концепции создания персональной библиотеки и мемориального фонда.