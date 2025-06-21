Байден работает над неизвестным проектом в Вашингтоне

Экс-президент США Джо Байден, несмотря на ранее выявленное онкологическое заболевание, продолжает регулярно совершать рабочие поездки из своего дома в Делавэре в Вашингтон, где занимается разработкой неизвестного проекта, информирует NY Post со ссылкой на осведомленные источники.
«Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе. Это действительно загадка», — сообщает источник.
Как сообщает издание, в соответствии с действующими правилами для экс-президентов, Байден имеет право бесплатно пользоваться офисом в Вашингтоне до июля текущего года. Он посвящает это время работе над мемуарами, а также разработкой концепции создания персональной библиотеки и мемориального фонда.
Ранее KP.RU писал, что у 82-летнего Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме. Несмотря на это, болезнь поддается лечению.