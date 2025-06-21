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Власти Пакистана выдвинули Трампа на соискание Нобелевской премии мира

Решение принято «в знак признания» заслуг Трампа в решении конфликта с Индией.

Источник: Аргументы и факты

Пакистан рекомендовал кандидатуру президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира, которая будет вручаться в следующем году, соответствующее решение принято «в знак признания» заслуг Трампа в решении конфликта с Индией.

«Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса», — говорится в сообщении правительства Пакистана, которое опубликовано в соцсети X*.

По словам властей Пакистана, американский лидер «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость». Он взаимодействовал одновременно и Пакистаном, и с Индией.

Конфликт между Индией и Пакистаном начался в апреле, а в мае Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад договорились о прекращении боевых действий. По его словам, это произошло после «долгой ночи переговоров» и при посредничестве Соединённых Штатов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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