Военный суд зарегистрировал дело Курбангалеевой* об оправдании терроризма

Сообщается, что по делу проходит также соучастник Курбангалеевой* Алексей Барановский*.Оба находятся в международном розыске, им заочно избрана мера пресечений в виде заключения под стражу. Следствие установило, что они совместно разместили на видеохостинге ролик с призывами к террористической деятельности.