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Военный суд зарегистрировал дело Курбангалеевой* об оправдании терроризма

Дело иноагентки Курбангалеевой* о фейках и оправдании терроризма суд рассмотрит заочно.

Источник: Комсомольская правда

Дело журналистки Фариды Курбангалеевой* об оправдании терроризма и распространении фейков о российских Вооруженных силах зарегистрировано Вторым Западным окружным военным судом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Процесс будет проходить в заочной форме», — сказала агентству пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Сообщается, что по делу проходит также соучастник Курбангалеевой* Алексей Барановский*.Оба находятся в международном розыске, им заочно избрана мера пресечений в виде заключения под стражу. Следствие установило, что они совместно разместили на видеохостинге ролик с призывами к террористической деятельности.

Напомним, уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Бывшая телеведущая публично призывала к оправданию терроризма и распространяла фейки о российской армии.

Также сообщалось, что бывшая телеведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева* решила подать в суд на Роскомнадзор.

*Лицо внесено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, имеет статус иноагента.