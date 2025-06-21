Военный суд зарегистрировал дело Курбангалеевой* об оправдании терроризма

Дело журналистки Фариды Курбангалеевой* об оправдании терроризма и распространении фейков о российских Вооруженных силах зарегистрировано Вторым Западным окружным военным судом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Процесс будет проходить в заочной форме», — сказала агентству пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
Сообщается, что по делу проходит также соучастник Курбангалеевой* Алексей Барановский*.Оба находятся в международном розыске, им заочно избрана мера пресечений в виде заключения под стражу. Следствие установило, что они совместно разместили на видеохостинге ролик с призывами к террористической деятельности.
Напомним, уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Бывшая телеведущая публично призывала к оправданию терроризма и распространяла фейки о российской армии.
Также сообщалось, что бывшая телеведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева* решила подать в суд на Роскомнадзор.
*Лицо внесено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, имеет статус иноагента.