Спортсмены России допущены к международным соревнованиям по 31 виду спорта

Чернышенко рассказал о допуске спортсменов к соревнованиям.
Спортсмены из России будут допущены к международным соревнованиям по 31 виду спорта. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме.
«По 31 дисциплине международные федерации допуск российским спортсменам уже дали. Лед тронулся, что называется», — передает РИА Новости слова Чернышенко.
По мнению вице-премьера, глава Минспорта Михаил Дегтярев проводит большую работу, чтобы российские спортсмены смогли участвовать в международных состязаниях. Чернышенко уточнил, что многое будет зависеть от нового президента МОК Кирсти Ковентри.
Ранее МОК заявил, что команды из РФ не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Однако четверо российских фигуристов в одиночных разрядах среди мужчин и женщин получили разрешение Международного союза конькобежцев на участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2026 года, но исключительно в статусе нейтральных спортсменов.