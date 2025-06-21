Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмены России допущены к международным соревнованиям по 31 виду спорта

Спортсмены из России будут допущены к международным соревнованиям по 31 виду спорта. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме.

Чернышенко рассказал о допуске спортсменов к соревнованиям.

Спортсмены из России будут допущены к международным соревнованиям по 31 виду спорта. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме.

«По 31 дисциплине международные федерации допуск российским спортсменам уже дали. Лед тронулся, что называется», — передает РИА Новости слова Чернышенко.

По мнению вице-премьера, глава Минспорта Михаил Дегтярев проводит большую работу, чтобы российские спортсмены смогли участвовать в международных состязаниях. Чернышенко уточнил, что многое будет зависеть от нового президента МОК Кирсти Ковентри.

Ранее МОК заявил, что команды из РФ не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Однако четверо российских фигуристов в одиночных разрядах среди мужчин и женщин получили разрешение Международного союза конькобежцев на участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2026 года, но исключительно в статусе нейтральных спортсменов.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше