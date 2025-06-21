Спортсмены России допущены к международным соревнованиям по 31 виду спорта

Ранее МОК заявил, что команды из РФ не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Однако четверо российских фигуристов в одиночных разрядах среди мужчин и женщин получили разрешение Международного союза конькобежцев на участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2026 года, но исключительно в статусе нейтральных спортсменов.