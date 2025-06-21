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Россиянам рассказали о схеме мошенничества с письмами на электронную почту

Мошенники разработали новую схему обхода защиты электронной почты от фишинговых ссылок.

Мошенники разработали новую схему обхода защиты электронной почты от фишинговых ссылок. Об этом ТАСС сообщил руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

Схема заключается в следующем: злоумышленники отправляют жертве письмо с указанием Telegram-юзернейма, предлагая найти его для получения «информации, найденной специально для нее». Данный юзернейм принадлежит мошенническому боту, который перенаправляет пользователя на фальшивый сайт, имитирующий популярный маркетплейс. Там жертве предлагают поучаствовать в «акции» и выиграть «приз», доступный только после оплаты «комиссии».

Сложность схемы объясняется необходимостью обхода блокировок: защитные решения эффективно блокируют письма с прямыми ссылками на подобные скам-сайты. Однако здесь ссылки нет — ставка сделана на любопытство получателя, который сам попадется в ловушку, пояснил эксперт.

Ранее МВД России предупредило граждан о фишинговой схеме с использованием подлинных писем от Google. Злоумышленники нашли уязвимость, позволяющую рассылать письма от имени американской компании.

Читайте материал по теме: В МВД РФ дали совет в разговоре с мошенниками.