Россиянам рассказали о схеме мошенничества с письмами на электронную почту

Схема заключается в следующем: злоумышленники отправляют жертве письмо с указанием Telegram-юзернейма, предлагая найти его для получения «информации, найденной специально для нее». Данный юзернейм принадлежит мошенническому боту, который перенаправляет пользователя на фальшивый сайт, имитирующий популярный маркетплейс. Там жертве предлагают поучаствовать в «акции» и выиграть «приз», доступный только после оплаты «комиссии».