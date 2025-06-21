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Ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани

В Казани временно ограничили прием и выпуск воздушных судов из-за мер безопасности. Об этом 20 июня сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Ограничения ввели на фоне атак БПЛА.

В Казани временно ограничили прием и выпуск воздушных судов из-за мер безопасности. Об этом 20 июня сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казани (код ИКАО: UWKD)», — говорится в сообщении Кореняко.

Ограничения введены на фоне серии атак украинских беспилотников, которые за ночь затронули несколько российских регионов. В результате ударов в Белгородской области пострадала семейная пара, находившаяся в автомобиле, а в Курской области власти объявили опасность атаки БПЛА. В ДНР погиб начальник предприятия «Вода Донбасса». Оперативная информация об атаке ВСУ на территории России публикуется в онлайн-трансляции URA.RU.

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