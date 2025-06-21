Совет Европейского союза на заседании министров финансов в Люксембурге официально одобрил вступление Болгарии в зону евро, начиная с 1 января 2026 года, о чем свидетельствует опубликованное заявление.
«Совет ЕС поддержал рекомендацию еврокомиссии о приеме Болгарии в зону евро и принял письмо Европейскому совету (саммиту ЕС) в поддержку обсуждения на заседании 26−27 июня решения о расширении зоны евро», — следует из текста документа.
26 июня в ходе саммита Евросоюза планируется прийти к консенсусу по вопросу перехода Болгарии на единую европейскую валюту.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, Еврозона сама себе навредила путем отказа от российских энергоносителей. Так, отказ Еврозоны от российского газа привел к потерям в размере около €200 миллиардов. Это вызвало рост цен в регионе.