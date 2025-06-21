Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет ЕС утвердил прием Болгарии в еврозону с 2026 года

Болгария присоединится к еврозоне с 1 января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Совет Европейского союза на заседании министров финансов в Люксембурге официально одобрил вступление Болгарии в зону евро, начиная с 1 января 2026 года, о чем свидетельствует опубликованное заявление.

«Совет ЕС поддержал рекомендацию еврокомиссии о приеме Болгарии в зону евро и принял письмо Европейскому совету (саммиту ЕС) в поддержку обсуждения на заседании 26−27 июня решения о расширении зоны евро», — следует из текста документа.

26 июня в ходе саммита Евросоюза планируется прийти к консенсусу по вопросу перехода Болгарии на единую европейскую валюту.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, Еврозона сама себе навредила путем отказа от российских энергоносителей. Так, отказ Еврозоны от российского газа привел к потерям в размере около €200 миллиардов. Это вызвало рост цен в регионе.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше