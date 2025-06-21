Московский суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Чертановский районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег в особо крупном размере. Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные источники, следственное ходатайство было удовлетворено.
Митрошина находится под следствием по статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем). Блогера задержали в Краснодарском крае, после чего этапировали в столицу. Ранее против нее возбуждали уголовное дело за неуплату налогов, однако его закрыли после частичного погашения задолженности.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест», — сообщили в суде.
Ранее сообщалось, что в Самарской области задержали мужчину, нанявшего киллера для бывшей жены, ее брата и знакомого.