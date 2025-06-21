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В Израиле воздушная тревога, сообщается о взрывах в Тель-Авиве

ЦАХАЛ сообщает о выпущенных со стороны Ирана ракетах.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля в связи с тем, что со стороны Ирана в ночь на субботу 21 июня выпущены ракеты. О пуске ракет сообщила пресс-служба армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

«В нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Израиля», — сказано в релизе.

В то же время издание Times of Israel информирует о взрывах в центральной части страны, а агентство Reuters — о взрывах в Тель-Авиве.

«В центральном Израиле включились сирены после того, как Иран выпустил по этому району несколько ракет. В этом районе были зафиксированы звуки взрывов, хотя пока неясно, являются ли они следствием перехватов или ударов», — сказано в публикации Times of Israel.

Тем временем стало известно, что США направили к иранской границе два военно-транспортных самолета.

Накануне президент Сербии Вучич допустил, что США готовятся нанести удар по Ирану и указал на признаки, которые, по его мнению, свидетельствуют об этом.

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