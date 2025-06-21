В Госдуме напомнили о штрафах за сбор краснокнижных грибов

«Сегодня, в сезон грибов, необходимо помнить о том, что за сбор некоторых видов грозит серьезное наказание. С октября 2023 года в силу вступил закон, значительно ужесточающий ответственность за умышленный сбор краснокнижных грибов. И если раньше все ограничивалось штрафами, то вот уже два года гражданам может грозить уголовная ответственность, включая возможность тюремного заключения. Так за сбор краснокнижных грибов грозит штраф на сумму до одного миллиона рублей или заключение на срок до четырех лет», — сказал Колунов.