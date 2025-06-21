В Совфеде назвали самые популярные способы интернет-мошенничества

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Наиболее популярными способами интернет-мошенничества в 2025 году стали имитация злоумышленниками голоса и изображения жертвы для обмана ее близких, а также фишинговые сайты, рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин.
«Одной из самых популярных схем является взлом аккаунтов пользователей в мессенджерах, например, в Telegram. Получив доступ к аккаунту, мошенники обращаются к друзьям или родственникам жертвы от её имени. В одной из разновидностей такой схемы злоумышленники записывают видео или “кружок”, в котором с помощью нейросети сымитированы внешность и голос настоящего владельца аккаунта, чтобы попросить перевести деньги», — рассказал Шейкин.
Сенатор отметил, что также широкое распространение получили «фишинговые сайты, маскирующиеся под реальные онлайн-сервисы». «Это могут быть мошеннические сайты, похожие интерфейсом на реально существующие интернет-магазины, инвестиционные платформы либо государственные сайты. Мошенники привлекают потенциальных жертв через рекламу или рассылки и побуждают ввести личные данные или оплатить несуществующие услуги», — пояснил парламентарий.
Он также рассказал, что мошенники часто выдают себя за сотрудников различных органов власти, придумывая различные убедительные поводы для обмана жертвы для того, чтобы украсть у нее персональные данные. По его словам, в таких случаях мошенники нередко привлекают сразу несколько «якобы специалистов» для усиления доверия.
«Во всех перечисленных случаях мошенники эффективно используют методы социальной инженерии: они применяют персональную информацию о жертве, оказывают психологическое воздействие и выстраивают доверительные отношения, чтобы склонить человека к выполнению своих требований», — констатировал парламентарий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.