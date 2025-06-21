В Совфеде назвали самые популярные способы интернет-мошенничества

Он также рассказал, что мошенники часто выдают себя за сотрудников различных органов власти, придумывая различные убедительные поводы для обмана жертвы для того, чтобы украсть у нее персональные данные. По его словам, в таких случаях мошенники нередко привлекают сразу несколько «якобы специалистов» для усиления доверия.