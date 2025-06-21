Попова: радиационный фон в Дагестане находится в норме

С 13 июня Израиль ведет операцию «Нация как лев», в рамках которой наносит удары в том числе по объектам иранской ядерной программы. В результате атаки на центр по обогащению урана в Натанзе произошла утечка радиоактивных веществ. Власти Ирана заявляли, что утечка не распространилась во внешнюю среду.