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Попова: радиационный фон в Дагестане находится в норме

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после удара Израиля по атомному объекту в иранском Натанзе замеры радиационного фона в Дагестане проводятся каждые два часа. Она уточнила, что радиационного загрязнения не зафиксировано.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день эти замеры показывают результаты, свидетельствующие о соответствии всех замеров санитарным требованиям. Но мы будем продолжать, пока не стабилизируется ситуация», — сказала Анна Попова ТАСС в кулуарах ПМЭФ.

Как уточнила глава Роспотребнадзора, мониторинг необходим из-за того, что атомный объект находится на расстоянии менее 1 тыс. километров от границы с Россией. По ее словам, получать информацию о последствиях аварии оперативно по-прежнему невозможно.

С 13 июня Израиль ведет операцию «Нация как лев», в рамках которой наносит удары в том числе по объектам иранской ядерной программы. В результате атаки на центр по обогащению урана в Натанзе произошла утечка радиоактивных веществ. Власти Ирана заявляли, что утечка не распространилась во внешнюю среду.