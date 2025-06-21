Чернышенко сообщил, к каким соревнованиям допустили россиян

Ранее стало известно, что спортсмены сборной нашей страны по санному спорту не будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии даже в качестве нейтральных атлетов. Об этом в среду заявили в Международной федерации санного спорта после проведенного голосования ее членов. Решение о продлении действующего отстранения от международных соревнований было принято на съезде руководящего органа по этому виду спорта в финском Тампере.