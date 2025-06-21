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Чернышенко сообщил, к каким соревнованиям допустили россиян

Российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям по 31 виду спорта, ведется активная работа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в беседе РИА Новости на полях ПМЭФ.

Российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям по 31 виду спорта, ведется активная работа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в беседе РИА Новости на полях ПМЭФ.

«По 31 дисциплине международные федерации допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся, что называется», — сказал зампред правительства.

Он добавил, что министр спорта Михаил Дегтярев ведет масштабную работу в этом направлении. Так, по его словам, сейчас крайне важен момент вступления в должность вновь избранного президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, и ее позиция во многом определит подход международных федераций при решении о допуске или недопуске российских атлетов к международным турнирам, резюмировал Чернышенко.

Ранее стало известно, что спортсмены сборной нашей страны по санному спорту не будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии даже в качестве нейтральных атлетов. Об этом в среду заявили в Международной федерации санного спорта после проведенного голосования ее членов. Решение о продлении действующего отстранения от международных соревнований было принято на съезде руководящего органа по этому виду спорта в финском Тампере.

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