Самый длинный день в году начнется в 3.45 в субботу 21 июня

Самый длинный день в году, считающийся началом астрономического лета, наступит 21 июня. Об этом напоминает пресс-служба Московского планетария.
В Москве Солнце взойдет в 3.45, а сядет в 21.19. Таким образом, длина самого длинного дня составит 17 часов 33 минуты.
Самый длинный день в году наступит для землян 21 июня, на широте Москвы он продлится 17 часов 33 минуты, сообщил ранее Московский планетарий.
«В июне продолжительность дня на широте Москвы увеличивается от 17 часов 08 минут в начале месяца до 17 часов 33 минуты в день летнего солнцестояния — 21 июня», — сказано в релизе.
Ранее сообщалось, что уникальное астрономическое явление произошло в ночь на 11 июня. Оно носит название «клубничная луна». В чем суть этого явления и какое значение ему придавали наши предки, читайте здесь на KP.RU.
А в январе ученым удалось заснять редкое и жуткое астрономическое явление: на фоне Солнца появился черный призрак. Специалисты объяснили это выбросом черной плазмы.