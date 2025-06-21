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Superjet впервые провел длительный полет на российских двигателях ПД-8

Импортозамещенный самолет SJ-100, созданный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), впервые совершил длительный перелет на новых российских двигателях ПД-8. Об этом сообщается в telegram-канале госкорпорации «Ростех».

Superjet c отечественными двигателями прибыл в Подмосковье.

Импортозамещенный самолет SJ-100, созданный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), впервые совершил длительный перелет на новых российских двигателях ПД-8. Об этом сообщается в telegram-канале госкорпорации «Ростех».

«Полностью импортозамещенный “Суперджет”, созданный ОАК, прибыл из Комсомольска-на-Амуре на аэродром в Жуковском. Это первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8. Машина прошла по воздуху порядка шести тысяч км с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске», — говорится в сообщении.

В компании «Ростех» подчеркнули, что девятичасовой полет проходил на высотах до 12 тысяч метров и при скоростях до 0,78 Маха (приблизительно 955 км/ч). Все бортовые системы отработали без замечаний.

Как сообщало URA.RU ранее, первый полет SSJ-100 прошел в апреле 2025 года. Судно представляет собой узкофюзеляжный самолет для перевозок на короткие расстояния, разрабатываемый в рамках программы по замещению импортных систем и комплектующих.