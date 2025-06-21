Superjet впервые провел длительный полет на российских двигателях ПД-8

«Полностью импортозамещенный “Суперджет”, созданный ОАК, прибыл из Комсомольска-на-Амуре на аэродром в Жуковском. Это первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8. Машина прошла по воздуху порядка шести тысяч км с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске», — говорится в сообщении.