Путин рассказал о путях продвижения российских войск: «в этом смысле вся Украина наша»

«Господин президент, я не могу подвергать сомнению то, что вы сейчас сказали, — будем считать, что это базовое положение, отражающее реальное положение дел, — но ваша армия идет дальше, она идет за пределы тех четырех областей, которые Москва считает своими. Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия?» — спросил корреспондент.