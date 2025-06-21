Путин рассказал о путях продвижения российских войск: «в этом смысле вся Украина наша»

В ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума российский лидер Владимир Путин прокомментировал возможные пределы продвижения российских вооруженных сил на украинской территории.
Так, журналист Надим Котеич задал вопрос о возможных направлениях дальнейшего продвижения российских вооруженных сил, учитывая их выход за пределы четырех присоединенных регионов.
«Господин президент, я не могу подвергать сомнению то, что вы сейчас сказали, — будем считать, что это базовое положение, отражающее реальное положение дел, — но ваша армия идет дальше, она идет за пределы тех четырех областей, которые Москва считает своими. Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия?» — спросил корреспондент.
Глава государства подчеркнул единство русских и украинцев, отметив, что с этой точки зрения вся украинская земля исторически и духовно связана с Россией.
«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», — ответил российский лидер.
Кроме этого, в своем выступлении Владимир Путин отметил, что российская сторона осознает и уважает желание многих украинцев строить суверенное государство. При этом он подчеркнул, что современная политика Москвы строится на трезвой оценке ситуации и не ставит под сомнение право Украины на самостоятельность. Говоря о многовековых исторических связях, президент тем не менее указал, что Россия вынуждена действовать в соответствии с нынешними обстоятельствами.
Напомним, что 20 июня Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2025 года. Ведущим сессии выступил генеральный директор арабского телеканала Sky News Arabia Надим Котеич.
С 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Девиз форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». ПМЭФ-2025 обещает мощную программу — запланировано около 350 мероприятий.
О главных заявлениях российского лидера на площадке Петербургского международного экономического форума — читайте в материале KP.RU.