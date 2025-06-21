Депутат: за сбор краснокнижных грибов грозит штраф до миллиона рублей

Россиянам за сбор краснокнижных грибов грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
По его словам, в сезон грибов важно помнить: сбор некоторых видов влечет серьезное наказание. С октября 2023 года действует закон, значительно ужесточающий ответственность за умышленный сбор краснокнижных грибов. Если раньше ограничивались штрафами, то вот уже два года гражданам может грозить уголовная ответственность, вплоть до тюремного заключения. Так, за сбор краснокнижных грибов предусмотрен штраф до миллиона рублей или лишение свободы до четырех лет, заявил Колунов.
По словам парламентария, продажа и приобретение таких грибов также наказуемы: гражданам грозит штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет. Он уточнил, что при сборе группой лиц или с использованием служебного положения штрафы возрастают до трех миллионов рублей, а срок лишения свободы — до девяти лет.
За неумышленный сбор штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей. Депутат дал совет грибникам собирать только те грибы, в которых уверены, а при наличии сомнений лучше оставить гриб в лесу.
По его словам, эти нормы направлены на сохранение природы России и ее биоразнообразия, защиту уникальных видов, находящихся под угрозой исчезновения.