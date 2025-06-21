Депутат: за сбор краснокнижных грибов грозит штраф до миллиона рублей

По его словам, в сезон грибов важно помнить: сбор некоторых видов влечет серьезное наказание. С октября 2023 года действует закон, значительно ужесточающий ответственность за умышленный сбор краснокнижных грибов. Если раньше ограничивались штрафами, то вот уже два года гражданам может грозить уголовная ответственность, вплоть до тюремного заключения. Так, за сбор краснокнижных грибов предусмотрен штраф до миллиона рублей или лишение свободы до четырех лет, заявил Колунов.