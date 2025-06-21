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Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить соль в блюдах

Гастроэнтеролог Сластен: куркума, чеснок и базилик могут заменить соль в блюдах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Натуральные специи и травы, такие как куркума, чеснок и базилик, способны заменить соль в блюдах, сделав их более безопасными для здоровья, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

«Избежать опасных состояний можно, если не добавлять соль в блюда или пробовать еду до того, как вы ее посолили — возможно, она не нуждается в приправах. Также можно использовать натуральные специи и травы: куркуму, базилик, чеснок, орегано, лимонный сок», — рассказала Сластен.

По словам гастроэнтеролога, опасность соли состоит в том, что она способна негативно влиять на артериальное давление; увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему; повышать риск инсульта и нагрузку на печень; ухудшать состояние суставов; обострять заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, она вызывает пищевую зависимость, что крайне опасно для пациентов с отеками, гипертонией и заболеваниями почек, а также для беременных женщин.