Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить соль в блюдах

«Избежать опасных состояний можно, если не добавлять соль в блюда или пробовать еду до того, как вы ее посолили — возможно, она не нуждается в приправах. Также можно использовать натуральные специи и травы: куркуму, базилик, чеснок, орегано, лимонный сок», — рассказала Сластен.