Дело журналистки Курбангалеевой* поступило в военный суд

Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского (оба признаны в РФ иноагентами и включены в перечень террористов). Их обвиняют в публичном оправдании и пропаганде террора, а также распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных, уточнили в ведомстве.