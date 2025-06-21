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Эксперт раскрыл метод увеличения пенсии

Россиянам рекомендуется рассмотреть возможность участия в программах негосударственных пенсионных фондов (НПФ) для увеличения дохода после завершения трудовой деятельности. Об этом рассказал вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексей Денисов.

Использование возможностей НПФ позволяет увеличить размер пенсии до 40% от уровня прежних доходов.

Россиянам рекомендуется рассмотреть возможность участия в программах негосударственных пенсионных фондов (НПФ) для увеличения дохода после завершения трудовой деятельности. Об этом рассказал вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексей Денисов.

«Практически единственным доступным способом долгосрочного накопления на пенсию остается участие в программах негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Систематически пополняя счет небольшими взносами, человек получает возможность сформировать приличный капитал к моменту завершения трудовой деятельности. Использование возможностей НПФ позволяет увеличить размер пенсии с 25% до 40% от уровня прежних доходов», — пояснил Денисов агентству «Прайм». По его словам, инвестиции в НПФ отличаются прозрачностью и предсказуемостью, а также позволяют защитить накопления от инфляции на длительный срок.

Денисов также рассказал, что наиболее востребованным продуктом остаются корпоративные пенсионные программы. В этом случае работодатели вместе с работниками делают регулярные отчисления на персональные счета сотрудников, что ускоряет формирование пенсионных накоплений. Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей доступны индивидуальные пенсионные планы. Еще одним вариантом является программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая подходит даже гражданам с невысокими доходами. Средства по ПДС защищены в Агентстве по страхованию вкладов до 2,8 миллиона рублей, а государство софинансирует взносы в течение 10 лет и предоставляет налоговые льготы.

Ранее в России обсуждалась инициатива автоматического перевода накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС), которую предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для реализации такого шага требуется выработать подходы, способные убедить граждан в надежности и выгоде нового механизма. Дискуссия по этому вопросу продолжается на уровне профильных ведомств и экспертов.