Эксперт раскрыл метод увеличения пенсии

Денисов также рассказал, что наиболее востребованным продуктом остаются корпоративные пенсионные программы. В этом случае работодатели вместе с работниками делают регулярные отчисления на персональные счета сотрудников, что ускоряет формирование пенсионных накоплений. Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей доступны индивидуальные пенсионные планы. Еще одним вариантом является программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая подходит даже гражданам с невысокими доходами. Средства по ПДС защищены в Агентстве по страхованию вкладов до 2,8 миллиона рублей, а государство софинансирует взносы в течение 10 лет и предоставляет налоговые льготы.