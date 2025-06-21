Росавиация: в аэропорту Казани ввели временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в настоящее время установлены в воздушной гавани Казани, информирует Росавиация.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских бортов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Казани (код ИКАО: UWKD)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ночь на субботу временные ограничения на приём и отправку воздушных судов были установлены в воздушной гавани Тамбова. В настоящее время ограничения сняты.
Ранее сообщалось, что федеральное агентство воздушного транспорта запретило полёты в воздушном пространстве Израиля и Ирана.