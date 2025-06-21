Вильфанд рассказал о погоде в России в День летнего солнцестояния

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. «Горячее» июньское солнце сглаживает холодную погоду на европейской территории России, например, в августе при таких условиях температура опустилась бы до нормы начала ноября — 8−10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Удивительно, что в субботу — День летнего солнцестояния. Самое “горячее” солнце сейчас, солнечные лучи насыщены максимальной энергией, и эта энергия сглаживает холод. Если бы сейчас был другой период, скажем, август, то температура была бы на 5−6 градусов ниже нормы, характерная для конца октября — начала ноября», — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что благодаря сильной солнечной энергии температура в европейской части России будет подниматься до 16−18 градусов, а в августе при таких погодных условиях она бы не превышала 8−10 градусов.
Солнцестояние — один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом расстоянии от небесного экватора и его высота над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) — в другом.
День летнего солнцестояния в этом году наступит 21 июня.