Минпросвещения не планирует стандартизировать школьную форму

«Здания школ могут быть разные. Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация. Хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет», — сказал министр.