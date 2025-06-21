Минпросвещения не планирует стандартизировать школьную форму

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Минпросвещения РФ не планирует стандартизировать школьную форму для всех учеников, однако в ее ношении нет ничего плохого, заявил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.
«Здания школ могут быть разные. Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация. Хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет», — сказал министр.
Он добавил, что школа может самостоятельно устанавливать и вводить то или иное требование к одежде школьников.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.