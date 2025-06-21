Около посольства Латвии в Москве установили стенды о неонацизме

Стенды «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма» установили у латвийского посольства в Москве. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.
Стенды рассказывают об истории и проявлении нацизма и неонацизма в странах Прибалтики в XX веке и на современном этапе.
Они расположены на Большом Харитоньевском переулке возле дома № 9 на пересечении с улицей Чаплыгина, уточняется в статье.
5 июня на заседании латвийского сейма депутат Алексей Росликов осудил притеснение русскоязычных граждан и в конце выступления по-русски сказал: «Русский язык — наш язык». В результате большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, очередная попытка латвийских властей на законодательном уровне запретить русскоязычному населению говорить на родном языке — это позор и проявление неонацизма.