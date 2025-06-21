Новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ

Законопроект о регулировании движения СИМ был внесен в Госдуму в апреле прошлого года группой сенаторов, в конце июля прошлого нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом.