Новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин, комментируя дальнейшие перспективы законопроекта о регулировании движения СИМ.
Законопроект о регулировании движения СИМ был внесен в Госдуму в апреле прошлого года группой сенаторов, в конце июля прошлого нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом.
«В настоящий момент документ находится на этапе доработки ко второму чтению. Мы активно сотрудничаем с профильными министерствами и экспертным сообществом для увязки норм законопроекта с разрабатываемыми поправками к правилам дорожного движения, которые должны более детально урегулировать поведение пользователей СИМ на дорогах», — сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что ожидает завершение согласования позиций по базовым вопросам законопроекта сразу после «определения окончательных формулировок изменений в ПДД».
«Уже после этого будет подготовлена окончательная редакция законопроекта с учётом всех предложений и замечаний», — констатировал парламентарий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.