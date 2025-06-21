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Новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ

Сенатор Шейкин: новые ПДД включат правила движения для пользователей СИМ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин, комментируя дальнейшие перспективы законопроекта о регулировании движения СИМ.

Законопроект о регулировании движения СИМ был внесен в Госдуму в апреле прошлого года группой сенаторов, в конце июля прошлого нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом.

«В настоящий момент документ находится на этапе доработки ко второму чтению. Мы активно сотрудничаем с профильными министерствами и экспертным сообществом для увязки норм законопроекта с разрабатываемыми поправками к правилам дорожного движения, которые должны более детально урегулировать поведение пользователей СИМ на дорогах», — сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что ожидает завершение согласования позиций по базовым вопросам законопроекта сразу после «определения окончательных формулировок изменений в ПДД».

«Уже после этого будет подготовлена окончательная редакция законопроекта с учётом всех предложений и замечаний», — констатировал парламентарий.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.