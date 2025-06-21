Во Владивостоке за сутки выпала половина месячной нормы осадков

В Приморье на 21 июня объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, грозой, сильным вечером, быстрым развитием дождевого паводка с резким подъемом уровня воды и возможным подтоплением низинных территорий. На малых реках восточного побережья края, по информации синоптиков, возможен подъем уровня воды до двух метров, ожидается штормовой ветер порывами до 15−20 метров в секунду.