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Во Владивостоке за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Во Владивостоке за день и ночь выпала половина месячной нормы осадков.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Половина месячной нормы осадков выпала за день пятницы и ночь субботы во Владивостоке — 54 миллиметра, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

Накануне она рассказала РИА Новости, что к вечеру пятницы в городе за семь часов выпало 43 миллиметра осадков.

«Во Владивостоке за день и за ночь выпало 54 миллиметра осадков, это половина месячной нормы», — сообщила Коридзе.

Ранее в субботу мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, что сильный ветер порывами до 30 метров в секунду повалил 29 деревьев, городские службы устраняли последствия непогоды всю ночь, работы продолжаются, в том числе распилка деревьев, их уборка с дорог.

В Приморье на 21 июня объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, грозой, сильным вечером, быстрым развитием дождевого паводка с резким подъемом уровня воды и возможным подтоплением низинных территорий. На малых реках восточного побережья края, по информации синоптиков, возможен подъем уровня воды до двух метров, ожидается штормовой ветер порывами до 15−20 метров в секунду.