Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму по всей России

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил агентству РИА Новости, что ведомство не намерено вводить единый стандарт школьной формы для всех российских учебных заведений. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава Минпросвещения отметил, что каждое образовательное учреждение вправе самостоятельно устанавливать требования к одежде учащихся.
Кравцов подчеркнул, что, несмотря на отсутствие планов по унификации, школьная форма сама по себе является приемлемым вариантом. Он провел аналогию с архитектурным разнообразием школьных зданий, указав, что подход к форме также может варьироваться.
«Здания школ могут быть разные. Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация. Хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет», — заявил глава ведомства.
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