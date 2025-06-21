Путин сообщил о рекордно низких показателях уровня бедности в стране

Президент России Владимир Путин сообщил о беспрецедентном снижении показателей бедности в России, отметив установление рекордного значения за всю новейшую историю. Об этом он рассказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в России. По итогам прошлого года она составила 7,2%», — пояснил российский лидер.
Глава государства отметил сохранение устойчивой тенденции к сокращению бедности, приведя конкретные данные: за январь-март 2025 года количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилось более чем на 2 миллиона человек в годовом исчислении.
Российский лидер пояснил, что в 2000 году уровень бедности в России составлял 29%, и правительство стремимся сократить его до 5% за счет роста производительности труда.
«Я повторю для наших гостей. В 2000-м году уровень бедности составлял 29% России. И в такой, ну, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллиона человек», — сказал тогда Владимир Путин.
Президент акцентировал необходимость продолжения работы по сокращению уровня бедности до целевого показателя в 5%.
«Но, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать. Мы так и собираемся делать: до семи процентов сокращать и далее до пяти», — заключил российский глава.
Напоминаем, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. В этом году его тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В рамках ПМЭФ-2025 состоится более 350 мероприятий, формирующих насыщенную деловую программу.
Кроме этого, среди основных тем для обсуждения на форуме в Санкт-Петербурге — мировая экономика: новая платформа глобального роста, российская экономика: новое качество роста, человек в новом мире: развитие человеческого капитала, среда для жизни: устойчивое развитие, технологии: стремление к лидерству.
О главных заявлениях российского лидера на площадке Петербургского международного экономического форума — читайте в материале KP.RU.