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The Times of Israel: в центральной части Израиля прогремели взрывы

Взрывы прогремели на фоне тревоги с воздуха из-за пуска ракет со стороны Ирана.

Источник: Аргументы и факты

В центральной части Израиля произошли взрывы, информирует издание The Times of Israel.

В материале сказано, что взрывы прогремели на фоне тревоги с воздуха. Сирены были включены в связи с пуском ракет из Ирана.

«В центральном Израиле включились сирены после того, как Иран выпустил по этому району несколько ракет. В этом районе были зафиксированы звуки взрывов, хотя пока неясно, являются ли они следствием перехватов или ударов», — говорится в публикации.

По данным Reuters, взрывы были слышны в Тель-Авиве.

Напомним, Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по объектам в Иране. Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание».

Ранее сообщалось, что украинское кафе оказалось в числе объектов, пострадавших при ударе Ирана по израильскому городу Хайфа.

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