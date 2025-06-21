The Times of Israel: в центральной части Израиля прогремели взрывы

В центральной части Израиля произошли взрывы, информирует издание The Times of Israel.
В материале сказано, что взрывы прогремели на фоне тревоги с воздуха. Сирены были включены в связи с пуском ракет из Ирана.
«В центральном Израиле включились сирены после того, как Иран выпустил по этому району несколько ракет. В этом районе были зафиксированы звуки взрывов, хотя пока неясно, являются ли они следствием перехватов или ударов», — говорится в публикации.
По данным Reuters, взрывы были слышны в Тель-Авиве.
Напомним, Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по объектам в Иране. Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание».
Ранее сообщалось, что украинское кафе оказалось в числе объектов, пострадавших при ударе Ирана по израильскому городу Хайфа.