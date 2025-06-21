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Премьер-министру Дании Фредериксен подарили картонного осла: Вот в чем смысл подарка

Премьер Дании может обменять подаренного картонного осла на настоящего.

Источник: Комсомольская правда

Глава правительства Дании Метте Фредериксен получила в подарок картонную фигуру осла. Такой презент ей преподнесли однопартийцы. Фредериксен в течение десяти лет является лидером датской социал-демократической партии.

Смысл необычного подарка раскрыло издание Se og Hør. Сообщается, что картонный осёл является сертификатом, который можно обменять на настоящее животное.

Фредериксен намерена воспользоваться этим правом, когда завершит свою карьеру политика, сказано в публикации.

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок корабль с золотыми парусами в порте «Сохар» Омана.

А вот какие подарки получил актер Юра Борисов после «Оскара»: среди них путевка в спа-курорт, сертификат на пластику и опасная газировка.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, куда деваются подарки из золота и бриллиантов, который президент Владимир Путин получает от представителей других государств.

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