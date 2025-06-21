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Возле посольства Латвии в Москве установили стенды о неонацизме

Возле здания посольства Латвии в Москве появились информационные стенды под названием «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма». Как сообщает корреспондент РИА «Новости», экспозиция расположена в Большом Харитоньевском переулке у дома № 9, рядом с пересечением с улицей Чаплыгина.

Источник: Life.ru

Стендовая выставка посвящена историческим и современным проявлениям нацистской и неонацистской идеологии в странах Балтии. Материалы охватывают период XX века и нынешний этап развития региона.

Это событие произошло на фоне недавнего решения латвийского парламента, который ввёл запрет на посещение России и Белоруссии для определённых категорий государственных служащих. Согласно новым правилам, ограничения касаются не только депутатов, но и сотрудников министерств, а также других должностных лиц, имеющих доступ к гостайне.