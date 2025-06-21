Возле посольства Латвии в Москве установили стенды о неонацизме

Это событие произошло на фоне недавнего решения латвийского парламента, который ввёл запрет на посещение России и Белоруссии для определённых категорий государственных служащих. Согласно новым правилам, ограничения касаются не только депутатов, но и сотрудников министерств, а также других должностных лиц, имеющих доступ к гостайне.