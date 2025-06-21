В США запаниковали из-за возможного конфликта с Россией: «членства Украины в НАТО не будет»

«Несмотря на прошлые обещания, консенсус внутри альянса о приглашении Украины присоединиться так и не был достигнут и вряд ли материализуется в обозримом будущем. При этом станы-члены НАТО ясно дали понять, что альянс не считает защиту Украины основанием для начала конфликта с Россией», — рассказал для издания Купчан.