Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США запаниковали из-за возможного конфликта с Россией: «членства Украины в НАТО не будет»

FA: Украину не примут в НАТО из-за страха конфликта с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Члены НАТО воздерживаются от принятия Украины в альянс, опасаясь прямого конфликта с Россией. Об этом сообщил профессор международных отношений Чарльз Купчан в журнале Foreign Affairs.

«Несмотря на прошлые обещания, консенсус внутри альянса о приглашении Украины присоединиться так и не был достигнут и вряд ли материализуется в обозримом будущем. При этом станы-члены НАТО ясно дали понять, что альянс не считает защиту Украины основанием для начала конфликта с Россией», — рассказал для издания Купчан.

Купчан акцентировал, что невыполнимые обещания европейских союзников лишь усугубляют уязвимость Украины, обрекая ее на провал.

Кроме этого, эксперт добавил, что украинскому руководству стоило бы сосредоточиться на поиске более достижимых путей для гарантирования своей безопасности и перспектив развития.

Ранее KP.RU писал, что США предрекли крах Украины из-за преимущества России на передовой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше