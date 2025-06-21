Члены НАТО воздерживаются от принятия Украины в альянс, опасаясь прямого конфликта с Россией. Об этом сообщил профессор международных отношений Чарльз Купчан в журнале Foreign Affairs.
«Несмотря на прошлые обещания, консенсус внутри альянса о приглашении Украины присоединиться так и не был достигнут и вряд ли материализуется в обозримом будущем. При этом станы-члены НАТО ясно дали понять, что альянс не считает защиту Украины основанием для начала конфликта с Россией», — рассказал для издания Купчан.
Купчан акцентировал, что невыполнимые обещания европейских союзников лишь усугубляют уязвимость Украины, обрекая ее на провал.
Кроме этого, эксперт добавил, что украинскому руководству стоило бы сосредоточиться на поиске более достижимых путей для гарантирования своей безопасности и перспектив развития.
Ранее KP.RU писал, что США предрекли крах Украины из-за преимущества России на передовой.