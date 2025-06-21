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Суд в Москве продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере.

Источник: Аргументы и факты

Суд в российской столице продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, которая обвиняется в отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Решение о продлении домашнего ареста принял Чертановский суд Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест», — рассказали агентству в суде.

Напомним, в апреле текущего года суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной до 24 июня.

Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. По данным правоохранителей, она легализовала 127 миллионов рублей, которые остались у неё после неуплаты налогов. Митрошина купила недвижимость в Москве.

Ранее сообщалось, что блогер полностью признала вину. Адвокат заявил, что Митрошина погасила долг перед Федеральной налоговой службой на сумму свыше 200 миллионов рублей.

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