Суд в Москве продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

Суд в российской столице продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, которая обвиняется в отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Решение о продлении домашнего ареста принял Чертановский суд Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест», — рассказали агентству в суде.
Напомним, в апреле текущего года суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной до 24 июня.
Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. По данным правоохранителей, она легализовала 127 миллионов рублей, которые остались у неё после неуплаты налогов. Митрошина купила недвижимость в Москве.
Ранее сообщалось, что блогер полностью признала вину. Адвокат заявил, что Митрошина погасила долг перед Федеральной налоговой службой на сумму свыше 200 миллионов рублей.