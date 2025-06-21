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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 июня 2025

До +34 градусов раскалится воздух в Иркутске 21 июня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 21 июня 2025 обещает быть солнечной, осадков не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +32…+34 градусов, ночью температура опустится до +13…+15. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

Погода в Иркутске 21 июня 2025.

— Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем в западных и северных районах местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

Запасайтесь солнцезащитным кремом, ведь днем в Приангарье воздух раскалится до +33…+38 градусов, при облачной погоде ожидается +25…+30. Температура ночью +13…+18, в пониженных формах рельефа +5…+10. Вот что обещает погода в Иркутске 21 июня 2025.