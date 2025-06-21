Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 июня 2025

Запасайтесь солнцезащитным кремом, ведь днем в Приангарье воздух раскалится до +33…+38 градусов, при облачной погоде ожидается +25…+30. Температура ночью +13…+18, в пониженных формах рельефа +5…+10. Вот что обещает погода в Иркутске 21 июня 2025.