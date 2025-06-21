Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 июня 2025

Погода в Иркутске 21 июня 2025 обещает быть солнечной, осадков не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +32…+34 градусов, ночью температура опустится до +13…+15. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 21 июня 2025.
— Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем в западных и северных районах местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Запасайтесь солнцезащитным кремом, ведь днем в Приангарье воздух раскалится до +33…+38 градусов, при облачной погоде ожидается +25…+30. Температура ночью +13…+18, в пониженных формах рельефа +5…+10. Вот что обещает погода в Иркутске 21 июня 2025.