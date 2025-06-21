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Диетолог рассказал о вреде популярных напитков для фигуры

Диетолог Шилов: Кофейные напитки с добавками могут мешать похудению.

Источник: Комсомольская правда

Популярные напитки, которые многие любят пить каждый день, могут серьезно мешать похудению. Некоторые из них содержат много сахара и калорий. Об этом KP.RU рассказал врач-диетолог Максим Шилов РГНКЦ Пироговского Университета.

— Опасны для набора веса соки, даже свежевыжатые, поскольку в них много сахара, но мало клетчатки, подслащенные морсы, и любимые многими кофейные напитки с молоком, сливками, сиропами и другими добавками, — пояснил специалист.

Врач посоветовал отказаться от таких напитков и выбирать более полезные альтернативы. Например, простую воду или несладкий чай. Кроме того, важно не забывать про правильное питание в целом. Ужинать лучше салатами и белком, например, курицей или рыбой на пару.

— Ужин стоит если не «отдать врагу», то посвятить салатам с растительными заправками, исключив высококалорийные соусы, — сказал диетолог.

Еще один совет от Шилова — добавить в повседневную жизнь простую физическую активность. К примеру, жителям пятого этажа и ниже стоит подниматься по лестнице, а вечерние часы проводить на прогулке вместо просмотра телевизора.