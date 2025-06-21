Дед главкома ВСУ Сырского доблестно сражался в рядах Красной Армии — СМИ

Бои под Демянском отличались крайней интенсивностью. Гитлеровцы потеряли там до 80% личного состава и техники. Однако немцам удалось наладить длительную оборону и снабжение окруженных сил по воздуху. Этот опыт впоследствии породил у германского командования иллюзию возможности аналогичного снабжения армии Паулюса под Сталинградом. Пример Демянска стал одним из аргументов против прорыва 6-й армии из сталинградского «котла».