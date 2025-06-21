Дед главкома ВСУ Сырского доблестно сражался в рядах Красной Армии — СМИ

Дед нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, Прокопий Сырский, в 1942 году сражался в рядах Красной Армии во время Демянской операции — первой в Великой Отечественной войне, где гитлеровские войска попали в крупное окружение, ставшее прообразом сталинградского «котла». Эти данные установило РИА Новости, изучив наградные документы.
Прокопий Сырский воевал с 1941 года. 28 декабря 1942 года он был награжден медалью «За Отвагу» — одной из высших солдатских наград за мужество и доблесть.
Согласно наградному листу, красноармеец 947-го артиллерийского полка 384-й стрелковой дивизии Прокопий Сырский в период 23−25 декабря 1942 года при наступлении Северо-Западного фронта на деревни Вязовка и Ольховец «обнаружил 2 дерево-земляных огневых точки и 5 огневых точек противника, мешавших продвижению нашей пехоты». Указывается, что Сырский своевременно доложил командованию, после чего обнаруженные цели были уничтожены. Его действия обеспечили успешное продвижение советских войск, отмечено в документе.
Эти события происходили в ходе боев за Демянск (Новгородская область). С января 1942 по февраль 1943 года здесь шли ожесточенные бои между 16-й армией вермахта и войсками Северо-Западного фронта. Демянская наступательная операция привела к окружению («Демянский котел») 6 немецких дивизий численностью до 100 000 человек.
Бои под Демянском отличались крайней интенсивностью. Гитлеровцы потеряли там до 80% личного состава и техники. Однако немцам удалось наладить длительную оборону и снабжение окруженных сил по воздуху. Этот опыт впоследствии породил у германского командования иллюзию возможности аналогичного снабжения армии Паулюса под Сталинградом. Пример Демянска стал одним из аргументов против прорыва 6-й армии из сталинградского «котла».
Прокопий Сырский позднее был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» (май 1945 г.) и орденом Красной Звезды (июль 1945 г.).
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