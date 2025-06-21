Синоптик Ильин: в конце июня в Москве будут аномально холодные ночи

В столичном регионе в ближайшие дни прогнозируются холодные ночи, однако до рекордных значений температуры воздуха дело не дойдет. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Да, прогноз, где фигурируют холодные ночи, есть. Но в Москве до рекордов минимальных температур в третьей декаде июня не дойдет. За историю наблюдений для третьей декады июня ночью отмечалось от +1,8° 22 июня 1910 года до +5,5° в 1909 году», — поясни синоптик.
По его словам, в Москве в период с 22 по 25 июня температура воздуха ночью может понизиться минимум до +6… +11°.
«Это про ночь. До рекорда далеко. К тому же абсолютный рекорд с температурой −2,3° принадлежит 1 июня 1916 года. Если речь о дневной температуре, то в 1983 году, то есть 42 года назад, 22 и 23 июня днем температура не поднялась выше +9,9° и +8,4° соответственно. Так что до рекордов далеко. В ближайшие дни в Москве прогнозируется максимальная температура воздуха +15… +20°. Конечно, среднесуточные значения температуры воздуха будут отставать от нормы на 3−5°, и это — аномалия», — заключил синопитк.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на столицу и Подмосковье окажет влияние высотный циклон, что приведет к затяжной ненастной погоде.