Синоптик Ильин: в конце июня в Москве будут аномально холодные ночи

«Это про ночь. До рекорда далеко. К тому же абсолютный рекорд с температурой −2,3° принадлежит 1 июня 1916 года. Если речь о дневной температуре, то в 1983 году, то есть 42 года назад, 22 и 23 июня днем температура не поднялась выше +9,9° и +8,4° соответственно. Так что до рекордов далеко. В ближайшие дни в Москве прогнозируется максимальная температура воздуха +15… +20°. Конечно, среднесуточные значения температуры воздуха будут отставать от нормы на 3−5°, и это — аномалия», — заключил синопитк.