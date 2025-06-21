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Кравцов: Стандартизировать школьную форму в России не планируется

Министр просвещения заявил, что российские школы сами вправе вводить стандарты формы для учащихся.

Источник: Комсомольская правда

В России не планируется вводить единый стандарт школьной формы для всех учеников. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, уточнив, что в то же время не видит ничего плохого в ношении учащимися школьной формы.

«Здания школ могут быть разные. Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация. Хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет», — цитирует РИА Новости высказывание министра на полях ПМЭФ.

Кравцов уточнил, что школы могут сами вводить определенные требования к одежде учащихся.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в российских школах вступают в силу единые образовательные стандарты по всем предметам учебной программы. Что это значит, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила ввести в школах уроки трудовой грамотности.

Тем временем депутат Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность за поборы в школах, вузах и детских садах.