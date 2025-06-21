Кравцов: Стандартизировать школьную форму в России не планируется

В России не планируется вводить единый стандарт школьной формы для всех учеников. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, уточнив, что в то же время не видит ничего плохого в ношении учащимися школьной формы.
«Здания школ могут быть разные. Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация. Хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет», — цитирует РИА Новости высказывание министра на полях ПМЭФ.
Кравцов уточнил, что школы могут сами вводить определенные требования к одежде учащихся.
Напомним, с 1 сентября 2025 года в российских школах вступают в силу единые образовательные стандарты по всем предметам учебной программы. Что это значит, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила ввести в школах уроки трудовой грамотности.
Тем временем депутат Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность за поборы в школах, вузах и детских садах.