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Flightradar24: США направили к границе с Ираном военные самолёты

Речь идёт о тяжёлых военно-транспортных самолётах Lockheed C-5M Super Galaxy.

Источник: Аргументы и факты

Американская сторона направила два военно-транспортных самолёта к границе с Ираном, следует из данных сервиса Flightradar24, который позволяет наблюдать за положением воздушных судов.

Самолёты следуют к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Речь идёт о тяжёлых военно-транспортных самолётах Lockheed C-5M Super Galaxy.

Первый американский самолёт вылетел с авиабазы в Италии, его заметили у населённого пункта Аль-Хардж в Саудовской Аравии.

Второй борт отправился с базы Соединённых Штатов Рамштайн в ФРГ, он замечен неподалёку от границы с Саудовской Аравией около Аль-Вафры.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент Соединённых Штатов Трамп в течение двух недель решит, будут ли США атаковать Иран.