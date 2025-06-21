Flightradar24: США направили к границе с Ираном военные самолёты

Американская сторона направила два военно-транспортных самолёта к границе с Ираном, следует из данных сервиса Flightradar24, который позволяет наблюдать за положением воздушных судов.
Самолёты следуют к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Речь идёт о тяжёлых военно-транспортных самолётах Lockheed C-5M Super Galaxy.
Первый американский самолёт вылетел с авиабазы в Италии, его заметили у населённого пункта Аль-Хардж в Саудовской Аравии.
Второй борт отправился с базы Соединённых Штатов Рамштайн в ФРГ, он замечен неподалёку от границы с Саудовской Аравией около Аль-Вафры.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент Соединённых Штатов Трамп в течение двух недель решит, будут ли США атаковать Иран.