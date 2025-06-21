Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июня

Тельцы могут ощутить прилив энергии и почувствовать сильное стремление к достижению успеха в различных начинаниях. Но не стоит переоценивать свои силы, так как некоторые задачи могут оказаться сложнее, чем казалось на первый взгляд. Будьте готовы к трудностям и не отступайте перед ними. В общении с окружающими рекомендуется проявлять больше доброжелательности и терпимости.