Юрист Кудерко сообщила, что за неправильную установку забора могут подать в суд

Для дачников существует свод правил «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства», где рекомендовано сооружать заборы из прозрачных конструкций высотой от 1,2 до 1,8 метра, добавила Кудерко. По ее словам, соседи могут обратиться в суд, если забор создает тень на их участке, или если забор отсутствует, но из-за этого открывается вид на заросшие угодья и хлам.