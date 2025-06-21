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Юрист Кудерко сообщила, что за неправильную установку забора могут подать в суд

При установке забора необходимо соблюдать правила, иначе могут наступить правовые последствия. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко.

При установке забора необходимо соблюдать правила, иначе могут наступить правовые последствия. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко.

По действующему ГОСТу, забор должен обозначать границы земельных владений, которые определены в кадастре. Он не должен выходить за пределы участка, так как это будет считаться незаконным захватом соседней территории. Суд может постановить убрать забор и освободить землю. Если на ней располагались постройки, их нужно будет снести.

Также нельзя нарушать право других лиц на ограниченное пользование участком.

— Если собственность преграждает единственный путь к другим владениям или водному объекту (озеро, река), владелец обязан создать условия для свободного передвижения всех заинтересованных лиц, — рассказала специалист агентству «Прайм».

Для дачников существует свод правил «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства», где рекомендовано сооружать заборы из прозрачных конструкций высотой от 1,2 до 1,8 метра, добавила Кудерко. По ее словам, соседи могут обратиться в суд, если забор создает тень на их участке, или если забор отсутствует, но из-за этого открывается вид на заросшие угодья и хлам.

Получить прибыль от собственного урожая можно и без уплаты налогов. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова.