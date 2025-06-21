Юрист Кудерко сообщила, что за неправильную установку забора могут подать в суд

При установке забора необходимо соблюдать правила, иначе могут наступить правовые последствия. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко.
По действующему ГОСТу, забор должен обозначать границы земельных владений, которые определены в кадастре. Он не должен выходить за пределы участка, так как это будет считаться незаконным захватом соседней территории. Суд может постановить убрать забор и освободить землю. Если на ней располагались постройки, их нужно будет снести.
Также нельзя нарушать право других лиц на ограниченное пользование участком.
— Если собственность преграждает единственный путь к другим владениям или водному объекту (озеро, река), владелец обязан создать условия для свободного передвижения всех заинтересованных лиц, — рассказала специалист агентству «Прайм».
Для дачников существует свод правил «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства», где рекомендовано сооружать заборы из прозрачных конструкций высотой от 1,2 до 1,8 метра, добавила Кудерко. По ее словам, соседи могут обратиться в суд, если забор создает тень на их участке, или если забор отсутствует, но из-за этого открывается вид на заросшие угодья и хлам.
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