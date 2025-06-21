Опубликован прогноз погоды на 21 июня 2025 года в Красноярске: ожидается град с грозой

К вечеру ситуация ухудшится: ожидается сильный дождь, который может привести к временным неудобствам. Ветер будет западный, с ночной скоростью 5−10 м/с, но при грозах возможны шквалистые порывы до 15−20 м/с. Днем ветер усилится до 7−12 м/с, а в условиях грозы — до 17−22 м/с.