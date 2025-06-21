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Опубликован прогноз погоды на 21 июня 2025 года в Красноярске: ожидается град с грозой

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМССегодня, 21 июня, нас ожидает разнообразная погода.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Сегодня, 21 июня, нас ожидает разнообразная погода. Утро начнется с облачности, однако вскоре возможны прояснения. В течение дня прогнозируется кратковременный дождь и гроза, местами возможен град.

К вечеру ситуация ухудшится: ожидается сильный дождь, который может привести к временным неудобствам. Ветер будет западный, с ночной скоростью 5−10 м/с, но при грозах возможны шквалистые порывы до 15−20 м/с. Днем ветер усилится до 7−12 м/с, а в условиях грозы — до 17−22 м/с.

Температура воздуха будет достаточно комфортной: ночью температура колеблется в пределах +21 до +23°, а днем поднимется до +31−33°.

Не забудьте взять с собой зонт и будьте осторожны во время грозы!